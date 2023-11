Spaccati dal voto popolare. Sì: "Tutti sanno giudicare". No: "Ci sarebbero i tifosi"

Dare peso ai gusti del pubblico del Carnevale nella votazione dei carri? Gli appassionati si dividono: tra chi vuole dire la sua sui verdetti, e chi teme giudizi inquinati dalla tifoseria.

Franco Bertuccelli amministratore del gruppo social, specifico sul Carnevale, più seguito della città ha una visione in chiaro-scuro: "Tendenzialmente sono sempre stato favorevole ad una giuria popolare. Ma non possiamo non ammettere che c’è chi voterebbe per pura partigianeria e questo sarebbe un bel problema. Sono veramente combattuto e dico che il giudizio popolare deve trovare il modo di contare qualcosa e ad esempio penso non certo ad un corso minore, ma anzi ad uno di punta. Allo stesso tempo, però, mi auguro che le giurie tecniche vengano composte da figure altamente qualificate, tenute anche a giustificare i voti che danno, perché il dubbio che alcuni giurati, nel corso degli anni, abbiamo frainteso i canoni di giudizio ce l’ho io come ce l’hanno tanti altri".

Combattuto anche il video maker Alessandro Deplano: "Il pensiero che ho sulla giuria popolare è doppio. Da un lato sono sicuro che i viareggini potrebbero dare un giudizio di vero merito, tenendo ad esempio conto della ripetitività di una costruzione. L’altra faccia della medaglia è però che taluni potrebbero votare senza la giusta imparzialità. Personalmente opterei per una giuria locale composta da tecnici, storici e giornalisti, figure capaci di assicurare maggior imparzialità". Si fa meno problemi Andrea Freschi che appoggia in pieno il progetto: "Sono totalmente a favore e senza remora alcuna. Chi paga un biglietto ha il diritto di esprimere un parere e sono certo che una giuria popolare si farebbe anche meno influenzare dagli spettacoli coreografici, concentrandosi maggiormente su quello che ha reso grande il nostro Carnevale, i carri".

Sergio Iacopetti