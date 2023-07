Sovraccarico di energia, blackout a Pietrasanta: 110 famiglie al buio a Tonfano

L’afa insopportabile, condizionatori usati in quantità industriale, la rete che non regge e l’inevitabile blackout. È successo lunedì notte intorno alle 4 in via Duca della Vittoria, a Tonfano, lasciando al buio 110 famiglie nel tratto tra via Colombo e via Sant’Antonio. Immediato l’intervento di Enel, che ha inviato un gruppo elettrogeno (nella foto) in grado di produrre 1,5 megawatt-ora per garantire la distribuzione di energia fino alla riattivazione dell’elettricità, che è poi avvenuta in tempi rapidi. Il gestore ha poi avviato gli scavi per individuarne la sorgente e risolvere il problema, con il guasto avvenuto in due punti. "La causa più probabile è il sovraccarico di energia – spiega l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci, sul posto con l’ufficio tecnico e la polizia municipale – visto l’incremento, in estate, della popolazione e le ondate di calore che non aiutano. Invito cittadini e turisti a non sprecare energia anche con piccole accortezze quotidiane".