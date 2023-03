Sottovia, in consiglio approda la variante

Nuova seduta del consiglio comunale martedì alle 21 nella Sala del caminetto di Palazzo Mediceo. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco, interpellanze, interrogazioni e risposte, la mozione presentata dalla consigliera Francesca Bonin per azioni di informazione e contrasto alla diffusione della “vespa velutina”; l’approvazione del regolamento di pesca per la riversa medicea e, infine, il pronunciamento sulle osservazioni e l’approvazione definitiva della variante al regolamento urbanistico per la realizzazione del sottovia di Querceta, in sostituzione dell’attuale cavalcavia.

La seduta potrà essere seguita, oltre che in presenza, sulla pagina Facebook del Comune di Seravezza.