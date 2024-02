Sottovia, entro l’estate il cantiere. Approvato il progetto definitivo

Ok al progetto definitivo del sottopasso di Querceta. Sono stati infatti acquisiti tutti i nulla osta dagli enti coinvolti nel progetto ed entro l’estate è previsto l’affidamento dei lavori. I prossimi passaggi saranno dunque quelli della fase progettuale esecutiva, dell’acquisizione dei terreni e della gara europea. Un intervento ritenuto dall’amministrazione comunale indispensabile e nevralgico per la viabilità del territorio, anche in considerazione del fatto che l’attuale cavalcaferrovia è stato sottoposto a diverse limitazioni in termini di portata e di ingombro, a causa delle condizioni in cui versa, per vetustà e cattivo stato di conservazione. "Rappresenta un successo l’esser riusciti a contenere i costi nonostante gli aumenti dei prezzi - spiega il sindaco – tanto da far salire a 6 milioni 200mila euro il costo dell’opera che siamo riusciti a finanziare grazie al contributo di un milione di euro della Provincia, cifra alla quale si aggiungono i 5 milioni 200mila euro del Ministero. Dunque siamo in condizioni di partire. Devo quindi un ringraziamento particolare al presidente Luca Menesini e al dirigente provinciale Pierluigi Saletti".

È ormai storia, infatti, la perfetta condivisione da parte della Provincia di Lucca, di cui il sindaco è consigliere, con il presidente Menesini tanto che l’ente di Palazzo Ducale fin dall’inizio ha accolto la richiesta del sindaco di destinare i fondi, inizialmente previsti per la creazione di un nuovo cavalcavia (abbattendo l’attuale), a questa nuova opera che si distinguerà per la funzionalità ma anche per la riduzione dell’impatto ambientale. "Il prezioso contributo - conclude Alessandrini - è del geniale progettista Massimo Viviani, ingegnere di fama internazionale, la cui competenza ci ha permesso di superare i non facili vincoli e lacci imposti dagli interlocutori tecnici istituzionali. Un grande grazie lo devo anche al nostro ingegner Roberto Orsini, e al suo ufficio, che si è cimentato con un’opera pubblica grande e difficile da organizzare sul piano amministrativo, alla luce della complessa normativa sui lavori pubblici. La mia ferma volontà è di partire prima dell’estate, dunque tutti dovranno mettersi pancia a terra per svolgere gli ulteriori passaggi esecutivi in vista della gara".

Fra.Na.