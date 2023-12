Sottopasso troppo basso. Ambulanza bloccata. I soccorritori vanno a piedi

È successo ancora una volta e solo per puro caso l’esito non è stato nefasto. Al ’118’ arriva la segnalazione di un’emergenza, l’ambulanza parte a sirene spiegate e imbocca via dello Stivale, a mare della Sarzanese in località Vecchiuccio, ma poco dopo è costretta a fermarsi perché il mezzo non riesce a transitare. Colpa del sottopasso ferroviario, alto appena due metri e mezzo. E così ai soccorritori non resta che scendere e farsi almeno 300 metri a piedi per raggiungere l’abitazione in questione. Dove per fortuna l’emergenza si è rivelata meno grave del previsto, ma come detto è stato solo un puro caso. Il resto è un film già visto, con l’associazione – in questo caso la Croce Verde di Pietrasanta – che si lamenta con chi di dovere e il comitato cittadino che torna alla carica e chiede soluzioni urgenti prima che accada l’irreparabile. La domanda infatti è sempre la solita: di chi sarebbe la responsabilità se in caso di una situazione molto più grave, ad esempio un attacco cardiaco, le conseguenze fossero tragiche?

Ecco perché i residenti avanzano di nuovo la richiesta di aprire il tracciato dal mare, precisamente da Falascaia, attualmente ostruito da un cancello privato di cui solo il proprietario possiede le chiavi. Del resto l’alternativa è realizzare una bretellina parallela alla linea ferroviaria, passando dal Baccatoto, ma richiederebbe un iter più lungo e complicato. In realtà sono due gli episodi che hanno visto la Croce Verde intervenire in via dello Stivale. Quello peggiore risale a mercoledì pomeriggio, con la chiamata arrivata dai familiari di un disabile caduto all’interno della propria abitazione. Ma una volta giunta al sottopasso l’ambulanza è stata costretta a fermarsi. Poi la corsa frenetica con le attrezzature portate a mano – per fortuna non pioveva – fino a tirare un sospiro di sollievo nello scoprire che non era stato nulla di serio. Nel caso invece di un arresto cardiaco, il macchinario salva-vita a bordo dell’ambulanza non sarebbe stato trasportabile, con l’epilogo facilmente immaginabile. Il secondo episodio è avvenuto invece ieri mattina ma è andata decisamente meglio in quanto l’ambulanza, memore della disavventura del giorno prima, è passata da Falascaia trovando stavolta il cancello aperto. "È un problema ignorato da troppi anni – interviene il comitato, che unisce le famiglie di via dello Stivale e della parallela via Troscia – ma il tempo passa senza che non venga presa alcuna iniziativa. Si aspetta forse l’evento fatale?". Gli stessi residenti, la cui primissima protesta risale addirittura al ’94, si erano rivolti anche al Comune e alla prefettura con un esposto.