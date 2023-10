Sottopasso allagato. Cittadini a piedi nudi

Il cittadino che percorre a piedi nudi il sottopasso allagato alla stazione è l’emblema dei disagi causati a Pietrasanta dal maltempo. Del resto per chi aveva urgenza di raggiungere l’auto parcheggiata al terminal bus l’unica alternativa era fare il giro largo da via Santini. "Oppure prendere un catamarano" come ha ironizzato qualcuno sui social insieme ad altre battute del tipo "a Pietrasanta abbiamo le cascate del Niagara e la piscina comunale". Peggio ancora i pendolari che avevano il treno al secondo binario e gli orari contati. Nel mirino, ancora una volta, ci sono le nuove griglie realizzate con il restyling di piazza Carducci. "È una teoria tutta da dimostrare. So soltanto – dice l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – che queste ’bombe’ d’acqua hanno un impeto così forte da creare problemi di smaltimento. In ogni modo non ci sono stati danni a persone o cose e nel giro di 15-20 minuti, grazie alle pompe: possiamo ritenerci fortunati dato ciò che avviene altrove".

Se a Pietrasanta il monitoraggio della Protezione civile comunale in sinergia con le associazioni convenzionate e l’ufficio tecnico non ha rilevato grossi problemi al di là di qualche piccolo allagamento, a Stazzema invece ieri notte la caduta di massi alla galleria del Cipollaio ha comportato la chiusura della provinciale per Arni. "La Provincia ha rimosso il materiale di dimensioni minori – spiega il sindaco Maurizio Verona – mentre per i massi più grandi servirà almeno un’altra giornata di lavoro: solleciterò chi di dovere affinché la riapertura avvenga il prima possibile". La Regione, infine, ha diramato un’allerta meteo gialla per oggi fino alle 15 per mareggiate e dalle 14 alle 24 per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore.

d.m.