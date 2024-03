Sostegno alle due Misericordie. Imprenditori donano 1.100 euro

In tempi di magra per le associazioni di volontariato, vedi il basso numero di domande per il servizio civile, l’arrivo di donazioni assume un significato ancora più importante oltre a dare una bella carica di ottimismo. Ne sanno qualcosa alla Misericordia di Tonfano, ripartita lo scorso agosto con la ricostituzione del magistrato. I samaritani, in questo caso, hanno il volto dei sei imprenditori locali che hanno elargito nei giorni scorsi un’oblazione di 1.150 euro. "È un gesto che abbiamo apprezzato molto – dice il vice governatore Stefano Forno – e che ci consente di acquistare circa 30 felpe. Per noi si tratta di un’altra risposta positiva che dimostra la fiducia da parte della comunità nei confronti del nuovo consiglio e, ancor prima, del gruppo volontari". Per la confraternita di piazza Villeparisis un’altra buona notizia dovrebbe arrivare a breve con il corso di primo soccorso in agenda l’11 marzo: tra i 35 partecipanti ci sono almeno 5-6 persone che hanno già manifestato l’intenzione di entrare nella squadra.

Sorride anche la Misericordia di Pietrasanta dato che la cena benefica promossa all’eno trattoria “da Beppino“ di Valdicastello ha portato ossigeno grazie alle donazioni da parte dell’azienda agricola “Gherardi Andrea“, gelaterie “Peter Pan“ e “Via di Mezzo“, molino Angeli, Vecoli Giuseppe e Versilia food service, più contributi da parte di enoteca Apva e Bottega di Adò. L’intenzione dell’associazione è di acquistare attrezzature per il soccorso sanitario tra cui un telo porta-feriti e un multiparametrico.

d.m.