Soste bus sull’Aurelia: "Sono pericolosissime"

"Le fermate del bus non sono in sicurezza". Il Pd ha presentato una mozione per impegnare l’amministrazione "a svolgere la sua parte in accordo con il gestore del Tpl per risolvere questi problemi e rendere il servizio pubblico e la sua fruibilità all’altezza di un comune moderno". "Lungo l’Aurelia – sostiene il Pd – sono presenti diverse fermate utilizzate quotidianamente da cittadini e studenti. La via Aurelia in quel tratto non dispone di spazi laterali di dimensione adeguata così come non dispone di marciapiedi e/o spazi pedonali obbligando gli utenti che intendono utilizzare i mezzi pubblici a percorrere via Aurelia a piedi all’interno della sede stradale, il tutto poi esponendosi anche alla pioggia in quanto non sono presenti pensiline adeguate. Queste problematiche particolarmente evidenti per il tratto di via Aurelia sono in verità presenti nella stragrande maggioranza delle fermate esistente". Per questi motivi è stata presentata mozione per invocare una risoluzione di questo disagio.