Sosta selvaggia Rabbia tra i residenti

"Nonostante la nostra protesta e i divieti istituiti dalla polizia municipale, il fenomeno della sosta selvaggia continua a manifestarsi ogni giorni creando potenziali pericoli". Gli abitanti di via II Giugno, in località Traversagna, tornano alla carica segnalando di nuovo la brutta abitudine di certe persone di parcheggiare lungo i cordoli del piccolo parco giochi arrivando fino all’incrocio con via della Repubblica (nella foto). Trattandosi di una strada stretta, per aggirare le auto il rischio infatti è di incappare con le auto che vengono in senso opposto. Non a caso a luglio era scattata l’ordinanza per istituire il divieto di sosta 0-24.