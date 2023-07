"Sosta selvaggia e schiamazzi in zona Stadio"

Parcheggi selvaggi, musica a tutto volume e continui schiamazzi anche nel weekend. Sono le esasperate lamentele dei residenti della zona attorno allo stadio Buon Riposo a Pozzi raccolte dalla consigliera di Creare Futuro, Clarissa Pardini. "Gli abitanti della zona – comincia la consigliera di minoranza – hanno fatto svariate segnalazioni in merito ma l’amministrazione non si assume le proprie responsabilità, l’assessore Adamo Bernardi demanda ai cittadini stessi un dialogo con il gestore dello Stadio per una pacifica convivenza. Come Creare Futuro siamo convinti che un’amministrazione seria debba adoperarsi per tutelare chi vive in quella zona al pari delle importanti realtà sportive che la frequentano. Incrementare la presenza dei vigli nell’area stadio durante gli eventi sportivi andrebbe indubbiamente a creare un vantaggio per chi, ad oggi, si trova costantemente impossibilitato a poter entrare o uscire dalla propria casa".

"Chiediamo al vicesindaco Bernardi, dopo l’ennesimo sollecito – incalza – di prendere in mano la situazione che comincia a diventare insostenibile per chi, anni fa, quel luogo lo aveva scelto come zona residenziale lontana dalla freneticità del centro. Le segnalazioni inoltre iniziano a sopraggiungere anche dai turisti creando così un danno economico che andrà a ripercuotersi sull’intero territorio del comune di Seravezza che rischia di perdere parte della sua attrattività costituita anche dalla sua vivibilità".