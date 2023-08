Sosta selvaggia alla Traversagna

Grazie anche all’arrivo di nuovi giochi, il piccolo parco pubblico di via 2 Giugno, alla Traversagna, è sempre più frequentato dalle famiglie del quartiere. Più visitatori ma anche più grattacapi. Il problema riguarda le tante macchine parcheggiate lungo i cordoli delle aiuole, spesso fino allo “stop“ all’incrocio con via della Repubblica (nella foto). Una brutta abitudine fonte anche di pericoli in quanto la strada è stretta e in quei casi immettersi in via della Repubblica è possibile solo aggirando le auto in sosta, invadendo l’altra carreggiata. Avendo già segnalato il caso alla polizia municipale, gli abitanti confidano che la situazione venga risolta al più presto.