Sosta blu estesa sul lungomare: "Si vuole solo fare cassa"

"L’amministrazione vuole solo far cassa e metterà in difficoltà i cittadini diretti in spiaggia". Attacco a firma Pd dopo la delibera con cui la giunta ha reso a pagamento per tutto il giorno (0-24) anche i posti auto lato monti del lungomare. "È l’ennesima decisione – scrivono l’Unione comunale e il gruppo consiliare – che penalizza cittadini, commercianti e turisti. Fino ad oggi chi voleva godersi il mare senza spese aggiuntive poteva contare su questa area di sosta gratuita (fino alle 20, ndr). Ora invece anche questa possibilità viene cancellata, costringendo i frequentatori della spiaggia a pagare tariffe elevate. Una misura ingiusta che diventa di fatto un’altra tassa occulta per rimpinguare le casse comunali".

I dem non credono più di tanto alle motivazioni date dal sindaco Alberto Giovannetti, ossia la necessità di rendere le tariffe omogenee su tutto il territorio adeguandosi al nuovo Codice della strada. "Il sospetto – aggiungono infatti – è che sia solo di un modo per compensare il calo delle entrate derivanti dalle multe dell’autovelox. Servono soluzioni diverse, a partire da un piano della sosta più equo e attento alle esigenze di cittadini e turisti". Tra le proposte c’è l’estensione in città della cortesia da 15 a 20 minuti (nella foto un parcometro di piazza Statuto) e a Marina sosta gratuita in inverno e a pagamento solo dalle 8 alle 20 in estate.