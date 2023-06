Sosta abusiva e selvaggia nel parcheggio del PS "Costretti a richiedere l’intervento dei vigili"

Nella zona del Pronto soccorso dell’ospedale Versilia si ripropone spesso, anche in questi giorni, il problema della sosta selvaggia delle auto, che in alcuni casi crea difficoltà anche all’accesso dei mezzi di soccorso e al passaggio dei pullman.

La direzione della struttura ospedaliera ricorda che il parcheggio di fianco al reparto di emergenza dell’ospedale, destinato proprio all’utenza che si rivolge al PS, è da sempre gratuito per i primi 60 minuti e sottolinea che lasciare una vettura parcheggiata in modo non adeguato rischia di intralciare la circolazione tanto da compromettere l’accesso ad utenti che necessitano del PS in modo altrettanto urgente a quello per il quale ci si è recati in Pronto Soccorso. L’Asl fa inoltre appello al senso di responsabilità e civiltà dei cittadini "perché non vengano utilizzati in maniera impropria i posti auto per disabili ricavati sempre in prossimità del Pronto soccorso e anche gli stalli “rosa”, destinati alle donne incinte o ai genitori di un bambino con non più di due anni, presenti invece sul lato lungo dell’ospedale, più nella zona dell’ingresso principale della struttura".

L’occupazione abusiva dei posti auto dedicati alle persone con necessità particolari, anche in via temporanea, da parte dei non aventi diritto o il parcheggio “selvaggio”, oltre a costituire un fenomeno di scarsa civiltà verso il prossimo, è sanzionabile con multe pecuniarie emanabili dalla Polizia municipale che verrà attivata ogni qual volta si renderà necessario.