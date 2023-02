Sospeso un cantiere edile Pericolo crollo per il vicino

Inagibile parte della villa lusso a causa del vicino cantiere edile che ha provocato "lesioni" e "rischio crollo" della proprietà confinante. E’ quanto accaduto in via della Pace dove un intero nucleo familiare è stato costretto – per ordinanza del sindaco – a non utilizzare la depandance che si trova accanto alla proprietà dove sono in corso lavori di demolizione e ricostruzione, con realizzazione di piscina pertinenziale. Il cantiere è stato sospeso in via cautelare e sono in corso ulteriori verifiche. La vicenda ha inizio con l’avvio dei lavori – a seguito di regolare permesso a costruire – nell’immobile in via della Pace 2830 con un imponente intervento di edificazione. Ma quel progetto si è trasformato in un’odissea per i vicini che hanno richiesto sopralluogo della polizia municipale dopo aver notato che gli scavi nel lotto adiacente, con tanto di intervento di mastodontica gru, stavano portando danni alla propria casa. E la conferma è stata delle peggiori: il 22 febbraio gli agenti hanno verbalizzato la presenza di "gravi lesioni strutturali con crepe evidenti ed in stato evolutivo alla dependance ed all’abitazione principale" con "rischio crollo eo cedimenti ulteriori", e relativa documentazione fotografica da cui si rileva la presenza sulle strutture di evidenti crepe e lesioni relative alla pertinenza distaccata.

L’ufficio edilizia ha pertanto richiesto la verifica della stabilità dell’immobile al comando vigili del fuoco di Lucca ma, nel frattempo, sono state acquisite due perizie tecnico strutturali, di cui una redatta da un ingegnere incaricato proprio dall’impresa appaltatrice del cantiere edile confinante con la proprietà interessata dalle crepe, dalle quali emergono conferme delle condizioni di pericolo.

Il sindaco ha quindi disposto l’inagibilità della depandance dei vicini (imponendo la chiusura degli ingressi e idoneo transennamento dell’area circostante) "ritenuto di dover intervenire con urgenza stante l’esigenza di tutelare la sicurezza e la salute pubblica e privata e considerato che il perdurare della situazione in atto possa degenerare e causare pericolo per l’incolumità delle persone". Al momento il maxi cantiere è stato sospeso e l’unità immobiliare dei vicini potrà essere nuovamente utilizzata "solo a seguito di presentazione di perizia tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante le necessarie condizioni di sicurezza d’uso".

Francesca Navari