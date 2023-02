Sospensione acqua per 200 utenze

Possibili disagi per 210 famiglie residenti nel lembo sud del centro storico a causa della sospensione del servizio idrico in agenda domani per consentire lavori sulla rete dell’acquedotto da parte di Gaia. Il provvedimento scatterà dalle 8,30 alle 15 e riguarderà via

Garibaldi, via Santini e via del Castagno. Il gestore idrico ricorda che al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti, oltre a scusarsi con i cittadini per il disagio. L’intervento slitterà in caso di maltempo.