Sos via Alpi Apuane "La renderemo sicura"

"Condividiamo la preoccupazione dei cittadini di Seravezza per il tratto di via delle Apuane spesso teatro di incidenti: stiamo studiando le migliori soluzioni per garantire più sicurezza alla circolazione". Parola di Nicola Conti, vice presidente della Provincia con delega alla viabilità per la Versilia, alla luce della petizione annunciata dai residenti dopo il recente incidente mortale lungo l’importante arteria. "Questo tragico episodio – dice Conti – ha senz’altro fatto muovere la cittadinanza, ma le istituzioni avevano già in programma un coordinamento che mettesse in atto provvedimenti funzionali dal punto di vista della circolazione ma soprattutto della sicurezza. I contatti con i sindaci di Seravezza e Forte dei Marmi ci sono e ritengo che, pur rispettando quelli tecnici, si arriverà in tempi celeri a individuare le soluzioni più funzionali per rendere sicura la circolazione in questa zona".

In proposito Conti ricorda che Palazzo Ducale da tempo si è posto l’obiettivo di alzare il grado di sicurezza sulla propria viabilità, come dimostra la serie di interventi effettuati su tutto il territorio.