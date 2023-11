Sos traffico in via Pisanica. Troppo stretta, auto nel fosso

Da cosa nasce cosa, si dice, ma non è sempre un bene. Specie se la chiusura di una strada provoca l’intasamento di un’altra. È quel che succede da più di una settimana in via Pisanica, il cui tratto di competenza comunale – dall’Aurelia a via Andreotti – è letteralmente preso d’assalto da quando il viale Apua è chiuso per i lavori di potatura dei tigli. A differenza del tratto riqualificato da Salt tra via Unità d’Italia e via Andreotti – nell’ambito della cosiddetta variante Pisanica – quello lato monti è troppo stretto per ospitare così tante macchine, oltre che pieno di buche. "Alcune auto sono finite nel fosso – racconta Alessandro Bibolotti, presidente del comitato Africa Macelli Osterietta – come quella di una ragazza che ha riportato danni alla carrozzeria più una gomma scoppiata. Incide il fatto che la strada sia scivolosa a causa delle ultime piogge. Per questo ho sollecitato il Comune a disporre almeno un senso unico alternato con il semaforo prima che qualcuno si faccia seriamente del male".

d.m.