Sos spiaggia, l’erosione galoppa: "Infatti ha già superato il pontile"

L’erosione della spiaggia galoppa, e nel 2023 ha superato il pontile. I Paladini Apuoversiliesi

hanno presentato osservazioni al piano regolatore del porto di Marina di Carrara, forti della relazione tecnica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa che conferma il rischio ambientale in caso di ampliamento. "A detta di tutti – evidenzia Orietta Colacicco, presidente dei Paladini – il porto di Marina di Carrara è causa dell’erosione, e in una lettera indirizzata ai Paladini Apuoversiliesi del 14 gennaio 2022 il presidente dell’autorità portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, scrive che l’ha innestata. Recentemente la Regione ha riconosciuto che causa dell’erosione in Apuoversilia è il porto. L’erosione costiera si è sviluppata a partire proprio dall’inizio della realizzazione del porto negli anni ’30. Si vede chiaramente nella documentazione fotografica che abbiamo raccolto, arrivando poi a Forte Dei Marmi nella zona a nord di Vittoria Apuana. Questo sino al 2021. Nel 2022 l’erosione è arrivata al pontile e nell’estate 2023 si notavano scalini addirittura davanti al bagno Costanza che è al confine con Marina di Pietrasanta.Si è tentato anche negli anni scorsi un ripascimento prendendo la sabbia da Viareggio per portarla a Poveromo in uno spazio di 800 metri. Purtroppo per una serie di coincidenze questo intervento, che avrebbe dovuto essere effettuato nel 2018 è stato effettuato per un terzo nel 2019, poi ci sono stati la pandemia e il blocco dei lavori per problemi giudiziari: si sono persi due anni ed è stato ripreso nel 2022 e il risultato non è stato ottimale in un intervallo troppo lungo".

Colacicco torna a lanciare l’allarme sull’econonia turistica che rischia di essere sacrificata per quella industriale, cioè del porto. "A fronte della riduzione dei posti ombra – aggiunge – si hanno infatti meno presenze negli alberghi e nei camping, meno pasti ai ristoranti, meno acquisti nelle attività commerciali, meno impiego degli artigiani, meno richiesta per gli affitti e gli acquisti delle case. Riassumendo l’ecomonia turistica dell’apuoversilia che vale 3,5 miliardi di fatturato e 100.000 occupati é a rischio di repentina possibile decrescita nel caso l’ampliamento portasse ulteriore erosione, a fronte di una economia del porto che vale 500 milioni e 7.000 occupati. questi numeri con l’ampliamento del porto potrebbero anche raddoppiare o triplicare, ma non c’è proporzione".

Francesca Navari