Sos sicurezza: "Una stagione da dimenticare"

"L’estate 2024 a Viareggio resterà impressa a cittadini e imprenditori come uno dei periodi in cui la percezione della sicurezza è arrivato ai minimi storici". Sono le parole di Sandra Lupori (in foto), a nome dell’associazione degli albergatori, che riepiloga l’elenco dei furti subiti dagli hotel, "a Pasqua in via Leonardo da Vinci", poi "in agosto in via Saffi", mentre non si contano "le auto parcheggiate dei turisti spaccate e svaligiate". Di ieri "l’ennesimo episodio in via Buonarroti, dove – racconta – un altro hotel, nonostante le telecamere, si è risvegliato derubato e danneggiato". Cita poi le aggressioni, le rapine, "per non parlare dei negozi e degli stabilmenti presi di mira, i numerosi casi di risse per strada...". "Viviamo di turismo e a fine stagione – conclude – avremmo voluto rendicontare su una bella estate, invece con tristezza siamo a chiederci in quale direzione stiamo andando. E a pregare le istituzioni affinché si lavori per riportare la percezione della sicurezza in città".