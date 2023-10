Sos Sicurezza:: "Subito i vigili giorno e notte"

"Le spaccate alla boutique di Silvia Bini, le risse estive nei pressi del Beach Soccer, l’aggressione al Liberty e ora il furto da Ruffo.... Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, a margine dell’ultimo colpo ai danni del negozio di ottica, torna a sfogliare il “libro nero“ della Passeggiata. Tornando, così, a parlare di sicurezza. "Durante l’estate – ricorda – mi sono recato a Lucca, insieme al nostro gruppo consigliere, per rappresentare a Prefetto e Questore il quadro di grande criticità in cui vive Viareggio ed abbiamo ottenuto, grazie all’impegno dei nostri rappresentanti in Parlamento ed al Governo, un aumento significativo delle Forze dell’Ordine impegnate proprio sulla Passeggiata". "Ma - continua il rappresentante del partito di Matteo Salvini - non basta ancora e quindi chiediamo che anche l’amministrazione faccia la sua parte, magari accelerando i tempi dell’avvio del servizio H24 della Polizia Municipale richiesto a gran voce proprio dalla Lega e concordato nel corso di un recente consiglio comunale ma pure prendendo in considerazione le proposte avanzate dalle categorie dei commercianti, a più riprese avanzate ma senza che vi sia stato il minimo sostegno concreto". Nel frattempo il consigliere regionale ha chiesto un incontro con il nuovo Prefetto di Lucca "al quale – conclude – porterò le lamentele di cittadini e delle imprese sollecitando ancora più impegno per una comunità, quella di Viareggio, davvero stufa di questa gravissima situazione di insicurezza".