Sos sicurezza allo stadio comunale Fdi: "Faremo chiudere le tribune"

Tra poche settimane lo stadio comunale si riempirà di spettatori per il tradizionale Palio dei Rioni. Un evento da sold-out per quattro sere consecutive. Eppure, sulla struttura "on sono ancora stati effettuati i lavori strutturali alle tribune", denuncia la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni, che segue il caso dallo scorso anno. Non solo: "Non è ancora stata redatta la relazione di idoneità statica, nonostante le numerose sollecitazioni presentate dal centrodestra".

Romboni parla di una "situazione veramente allarmante, anche considerando che siamo alle porte del Palio dei Rioni, evento sempre molto partecipato – le sue parole –; neppure la previsione di un notevole afflusso di persone ha spinto l’amministrazione Pierucci a prendere dei seri provvedimenti. La vicenda ormai si trascina da mesi: nel dicembre 2022, durante il sopralluogo effettuato dalla commissione congiunta del settore opere pubbliche e sport, erano stati riscontrati grossi problemi alla tribuna, che presentava infiltrazioni alla copertura e sembrava avere problemi strutturali. Ci fu assicurato che i lavori di manutenzione erano in programma per l’inizio del 2023 e che un professionista era già stato incaricato di redigere l’aggiornamento dell’idoneità statica della tribuna e della relativa copertura. Queste promesse non sono state mantenute, nonostante le nostre sollecitazioni all’amministrazione Pierucci".

Nel frattempo, sono passati mesi. Con scarsi aggiornamenti. "Lo scorso 22 maggio, insieme ai consiglieri Lara Bianchini, Andrea Pellegrini e Claudia Bonuccelli, ho presentato richiesta ufficiale per la convocazione straordinaria e congiunta delle commissioni consiliari permanenti I e II – spiega ancora Romboni – per avere con urgenza un aggiornamento sui lavori strutturali e la relazione di idoneità statica dell’ingegnere incaricato Stefano Rodá. Anche questo nostro appello è stato ignorato: non c’è stata nessuna convocazione e questo non fa che aumentare le nostre perplessità e i nostri timori. L’atteggiamento dell’amministrazione Pierucci è, a nostro parere, fortemente irresponsabile e superficiale".

Stante la situazione, il centrodestra è pronto ad andare fino infondo. "Se nei prossimi giorni non ci saranno novità, saremo costretti a chiedere la chiusura delle tribune, la cui staticità non è ad oggi garantita – minacciano i consiglieri –; non possiamo permettere che venga messa a rischio la sicurezza dei cittadini".

RedViar