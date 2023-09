Erba alta, piante infestanti, quadri elettrici divelti e assenza di cartelli in piazza. È il Pd a parlare di "spettacolo desolante" riferendosi alla Rocca di Sala, con la richiesta di interventi risolutivi. "Dovrebbe essere il fiore all’occhiello, non solo in estate ma tutto l’anno – dicono – e invece è tenuta in condizioni vergognose. Non c’è rispetto neppure per le opere installate, quasi nascoste dal verde. La Rocca merita dignità".