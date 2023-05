Sos per Cava Fornace "Inchiesta pubblica"

Chiederanno un’inchiesta pubblica con l’obiettivo di scongiurare che l’attività a Cava Fornace possa proseguire. A mobilitarsi, per la milionesima volta, è il Comitato cittadino in lotta per la chiusura della discarica al confine tra Pietrasanta e Montignoso. Anche perché di recente i gestori hanno presentato alla Regione il progetto finalizzato ad aumentare i conferimenti fino a quota 98 metri (attualmente sono fermi a 43 metri) chiedendo il rilascio del provvedimento di Valutazione impatto ambientale (Via), dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) oltre che della paesaggistica e ai fini del vincolo idrogeologico. "Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur, ndr) – scrive il comitato – prevede tempi assolutamente ristretti per le osservazioni e le valutazioni. In questo percorso è fondamentale la concessione dell’inchiesta pubblica. A settembre 2022 durante un incontro con i tecnici regionali e l’assessora regionale all’ambiente Monni, quest’ultima ha garantito la sua attivazione. Noi sicuramente ne faremo richiesta e auspichiamo che questa venga inoltrata, oltre che dalle associazioni ambientaliste, anche dai comuni di Montignoso e Pietrasanta".