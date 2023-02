Sos Lago di Porta: "Tante criticità"

I fossi e gli argini del Lago di Porta non se la stanno passando bene e questo rischia di compromettere la ricca biodiversità dell’area naturale protetta a mare dell’Aurelia. Sono le conclusioni di Italia Nostra, promotrice di un sopralluogo a cui hanno preso parte anche l’associazione “Assiolo“ e Legambiente oltre all’ ex presidente del Consorzio bonifica Fortunato Angelini e Francesco Mezzatesta, naturalista ed ornitologo di fama internazionale. "Abbiamo avvistato cormorani, folaghe, germani, gallinelle d’acqua e aironi – spiega Italia Nostra – mentre gli appassionati di ’birdwatching’ hanno testimoniato la presenza di poiane, tarabusi, martin pescatori, usignoli di fiume e albanelle. Se le condizioni del lago con il canneto sembrano soddisfacenti, occorre monitorare la gestione dei livelli idrici, dell’ossigenoe della temperatura dell’acqua, oltre agli eventuali scarichi esterni". Italia Nostra reputa poi "pessime" le condizioni del fossetto laterale agli argini, a causa di fessure e cedimenti, tanto da chiedere "un intervento radicale". Fino alla proposta di trasformare in riserva naturale anche l’area a valle del lago per garantirne la contiguità naturalistica.

Il sopralluogo, infine, ha riguardato anche la Torre medicea, insieme alla porta Beltrame e la sorgente Salvia, di proprietà del comune di Pietrasanta. "Un luogo storicamente molto importante – concludono – e di recente liberato da abusivismo e rifiuti, anche con grandissimo lavoro volontario. È stata realizzata una prima messa in sicurezza della torre: va però recuperata integralmente e a tal fine vanno reperiti adeguati finanziamenti".

Daniele Masseglia