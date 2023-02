Sos Lago di Porta "Si facciano analisi"

Analisi urgenti per verificare lo stato di salute del Lago di Porta. A chiederle è il Comitato cittadini contro Cava Fornace, reduce da un sopralluogo insieme ad altre associazioni. "Si è parlato di collaborazione con il dipartimento di biologia dell’università di Firenze per uno studio di monitoraggio – scrivono – ma a nostro parere servono analisi immediate, che chiediamo da anni, sulle acque superficiali e sui sedimenti nel lago. Invece siamo ancora agli schemi, alle bozze, alle parole che non producono frutti concreti. Occorre anche un’analisi sulla qualità dell’aria e un censimento sulla flora e sulla fauna".