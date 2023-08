Sos disabilità a Lido "Comune insensibile"

Accusa all’amministrazione sulle barriere architettoniche: "Ci rispondono che a Lido di Camaiore sono troppi i disabili con prima o seconda casa? È assurdo". Aliso Cecchini, piddino lidese, ex assessore, non ha peli sulla lingua su questo delicato argomento: da tempo protesta ma non viene ascoltato. Vive in famiglia questa serissima situazione su cui cerca di sensibilizzare tutti. "Nel nostro Comune le barriere architettoniche sono assai presenti – assicura Cecchini – e anche nelle nuove opere non si abbattono convenientemente. Ho già segnalato l’incrocio tra via Gasparini e via Trieste e tra la prima e via Marconi, dove esiste un gradino che andrebbe tolto". Insomma, un’amministrazione che nel ‘mattone pubblico’ non bada ai disabili. "I Comuni vicini sono più sensibili e anche Lucca. Quando qualcuno dice che sono troppi i disabili con prima e seconda casa a Lido – prosegue Cecchini – bisogna dire invece che gli stalli personalizzati non possono essere più di uno e vengono concessi per residenza, domicilio e lavoro". L’ultima lettera inviata a sindaco e assessori risale al 12 luglio scorso e non ha ricevuto risposta.

Isabella Piaceri