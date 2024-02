Sos decoro urbano. Eliminazione della terra dai cigli delle strade

Ha preso l’operazione di pulizia delle strade finalizzata alla rimozione dei consistenti strati di terra che, con il trascorrere degli anni, si sono accumulati ai lati. I primi interventi si sono svolti lungo via De Gasperi a Ripa, in particolare ai piedi del grande muraglione, altri in località Centrale. La programmazione prevede lo stesso tipo di operazione lungo la via Aurelia a Querceta. Appena le condizioni meteo si ristabiliranno, il piccolo escavatore raschierà i bordi strada della statale, garantendo anche qui una profonda pulizia. Altri interventi in programma riguardano la segnaletica stradale, in particolare il rifacimento delle strisce pedonali. A giorni di procederà con queste operazioni sulle trafficate via Federigi e via delle Contrade a Querceta. "Interventi indispensabili – dice l’assessore al decoro Adamo Bernardi – per accrescere sempre più il livello di sicurezza delle nostre arterie tenendo conto che queste due strade sono molto trafficate e richiedono quindi una marcata attenzione"