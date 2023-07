Sos dal Vecchiuccio La chiesina nel degrado

Quando il parroco di Valdicastello padre Giustino ha varcato la soglia della chiesina del Vecchiuccio, la scena che si è presentata ai suoi occhi non è stata delle migliori. Umidità ovunque, con conseguente rischio anche per i dipinti, arredi in legno semi-marci, intonaco che cade a pezzi e senso diffuso di abbandono e degrado. Una brutta cartolina quella offerta dalla chiesina, costruita agli inizi degli anni ’60 sul lato mare della Sarzanese, tanto che nelle zone circostanti serpeggia la voce di un’imminente demolizione. Con la mente che va indietro nel tempo, quando furono gli stessi abitanti a tirarla su con i mattoni forniti dalla vicina fornace e la campanella donata da un’altra chiesa. "È chiusa da anni – spiega padre Giustino – e ha bisogno di una totale manutenzione. Ma nessuno ha mai parlato di demolizione. Abbiamo comunque informato la curia sulla necessità di aiutarci a recuperare la chiesina, a cui tutti sono molto legati".

d.m.