Sos cibo per i poveri. Viveri ridotti al minimo

Non è facile occuparsi ogni mese di circa 90 famiglie, di cui venti formate da persone sole, quando i rubinetti non sono stati proprio chiusi ma poco ci manca. Per il 2024 il Banco alimentare regionale ha infatti ridotto drasticamente le derrate con cui rifornire le associazioni che le distribuiscono poi ai più bisognosi. Occhio e croce tre quarti in meno, come ben sa l’associazione “Grano“, che ha sede al piano terra dell’ex convento dei Frati. "In media eravamo abituati a consegnare ogni mese poco meno di una tonnellata di generi alimentari – spiegano i volontari – mentre ora dal Banco riceviamo non più di 200-250 chili. Dicono che ricevono meno fondi dall’Unione europea ma questo calo, a pioggia, sta penalizzando tutti". Come esempio vengono citate le forniture di latte, passate da 400 a 144 litri mensili, e lo stesso sta succedendo con olio, tonno e legumi. "Sono insufficienti – proseguono – e a questo si aggiunge il fatto che abbiamo perso per strada alcuni sostenitori. Il grosso veniva comunque da Firenze e questo ’taglio’ per noi è stato come una doccia fredda. Non possiamo nemmeno rifarci con le raccolte ai supermercati visto che è consentito farne solo quattro l’anno. Sta andando benino solo il 5 per mille".

Per il “Grano“, tra l’altro, questi sono giorni particolari in quanto ricorre il primo anniversario della scomparsa di Elena Mancini, storica presidente dell’associazione (da lei fondata nel 2004) e decana del volontariato cittadino. La sua figura sarà ricordata domani alle 15,30 nella sala “Tosi“ della Croce Verde, mentre il 16 marzo alle 18 verrà celebrata una messa nel Duomo di San Martino.

d.m.