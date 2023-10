Sos acquedotto colabrodo. Proteste all’Osterietta: "Perdite da diversi mesi"

Da quello stretto viottolo, che collega via Osterietta alla sede di Informagiovani e Versilia format, ogni giorno ci passano decine di persone provenienti da tutto il comprensorio apuoversiliese. Alcuni vanno alla ricerca di lavoro, altri sono diretti ai corsi di formazione. Ma da troppo tempo ormai devono stare attenti a non inzupparsi e a non farsi “annaffiare“ dalle auto in transito. In quelle poche decine di metri ci si imbatte infatti in numerose toppe di catrame che segnano l’intero tratto dell’acquedotto, fino allo zampillo della perdita d’acqua in atto da almeno un mese e segnalata a più riprese dagli abitanti.

Al di là della bruttura e dei disagi per i passanti e per chi frequenta il centro dell’Osterietta, gli interrogativi dei cittadini riguardano soprattutto lo spreco d’acqua e la necessità di sostituire una tubazione che sta diventando sempre più un vero e proprio colabrodo, come l’hanno ribattezzato da quelle parti. "La zona è transitata da tante persone – ricorda un gruppo di cittadini – senza contare che l’Osterietta è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, meta di docenti, tecnici, formatori e allievi dei vari corsi che vengono promossi tutto l’anno. Non è possibile assistere a uno ’spettacolo’ del genere, tanto più che a noi cittadini viene sempre ricordata giustamente l’importanza di una risorsa come l’acqua, per non parlare delle ordinanze anti-sprechi emesse ad ogni stagione estiva. Non sappiamo se il Comune e Gaia seguano insieme queste problematiche, ma abbastanza vergognoso che nessuno intervenga per risolvere una volta per tutta una questione che sta andando avanti da tanto tempo. È evidente che in quel viottolo ci sia un problema di tenuta delle condotte, speriamo che venga posto rimedio il prima possibile".

Questione di cui si è fatto carico anche il comitato Africa-Macelli-Osterietta, il quale segnala un problema analogo avvenuto in via Africa, dove una grossa e pericolosa buca venne rattoppata dopo la segnalazione dei cittadini, ma di recente si è di nuovo deteriorata. E i casi si moltiplicano, vedi un tratto di 15 metri in via Capriglia in cui a inizio estate, nel giro di tre settimane, gli operai scavarono e chiusero tutto ben quattro volte. Fino a via Campania, di nuovo ai Macelli, dove il danno fu riparato dopo svariati anni di segnalazioni e la perdita incalcolabile di migliaia di metri cubi d’acqua.

Daniele Masseglia