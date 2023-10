Sorveglianza al camposanto. La fanno i carabinieri in congedo

Cimitero Comunale del Marco Polo sicuro e guardato a vista per la ricorrenza de i morti. Per evitare furti, litigi e qualsiasi tipo di problema. Anche quest’anno sarà presente l’Associazione Nazionale Carabinieri di Viareggio presieduta dal maresciallo Raffaele Salluzzi e dal coordinatore luogotenente Enrico Aiani, entrambi in congedo. L’Associazione vanta 160 iscritti di cui 30 operatori volontari al servizio della comunità. I volontari vigileranno sul notevole afflusso previsto per i giorni più intensi. Tanti non solo da Viareggio ma da tutta la Toscana andranno a trovare, a mettere un fiore o a porgere un saluto ai propri cari. O magari ad ammirare il cimitero monumentale, ricco di cappelle e sculture di grande valore artistico e personaggi famosi. “Saremo presenti da sabato 28 ottobre fino al 2 novembre – spiega Salluzzi – e nei giorni con più affluenze avremo 4 operatori. Per vigilare sugli accessi, perché le vie Marco Polo e Aurelia sono molto trafficate e pericolose e per lo svolgersi di queste giorni in sicurezza e tranquillità“.

R.V.