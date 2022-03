Sorpreso a confezionare droga nascosto dietro un muretto

Si era sistemato dietro ad un muro di cemento, nei pressi della stazione ferroviaria di Torre del Lago, riparato dagli sguardi più curiosi e dalla luce dei lampioni. E lì i poliziotti lo hanno sorpreso alle spalle mentre stava confezionando delle dosi di droga, pronta per essere ceduta. A seguito di perquisizione l’uomo, K.B. di 35 anni, originario del Marocco, è stato trovato in possesso di 8 pallini di cocaina e di un panetto di hashish, oltre a 600 euro in contanti, un bilancino di precisione, e materiale da confezionamento, motivo per cui è stato indagato per spaccio di sostanze di stupefacenti. Gli agenti lo hanno quindi arrestato in esecuzione al decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, con ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica al tribunale di Treviso, e l’hanno condotto nel carcere di Massa.