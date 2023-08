Sorpresi con droga a Viareggio: Arrestati due fratelli

VIAREGGIO

Nell’ambito delle attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, militari della Stazione Carabinieri di Pietrasanta nel corso delle operazioni di perquisizione domiciliare e personale delegata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lucca, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani fratelli residenti a Pietrasanta poiché nella loro disponibilità venivano rinvenuti ottanta ovuli di “hashish”, per un peso complessivo di circa ottocento grammi, un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi e la somma contante di oltre cinquemila euro in banconote di vario taglio.

Infine, nel quadro della repressione dei reati di natura predatoria, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria è stata eseguita nel capoluogo massese dai carabinieri di Lido Camaiore, nei confronti di un 67enne originario di Varese, ritenuto il presunto responsabile di due furti commessi all’interno di altrettanti esercizi commerciali di Lido di Camaiore nella cui circostanza sono state asportate alcune borse firmate di brand di lusso per un valore complessivo di oltre settemila euro.