Sorprese dentro il palazzo Con gli attrezzi da scasso

Nel corso di un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto alla criminalità, gli agenti del Commissariato di Viareggio e del reparto anticrimine di Firenze hanno passato al setaccio il territorio controllando 90 persone e 86 autovetture. A Torre del Lago i poliziotti hanno fermato l’auto condotta da un cittadino originario del Marocco di 22 anni, a bordo della quale sono state rinvenute una mazza da baseball ed un bastone. Durante la perquisizione il giovane è stato anche trovato in possesso di 1.04 grammi di cocaina; così è scattata la denuncia e la segnalazione alla Prefettura. Nell’ambito del servizio sono state inoltre denunciate due donne, di 23 e 22 anni, per tentato furto aggravato in appartamento. Le due sono state notate da un equipaggio in via Sant’Andrea mentre stavano entrando all’interno di un palazzo. Gli agenti le hanno sorprese ad osservare le porte di alcuni appartamenti. Fermate e perquisite sono state trovate in possesso di guanti, chiavi inglesi e cacciaviti.