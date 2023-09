Sorpresa Renzi Un (lungo) caffè con Del Ghingaro Tra europee e regionali

VIAREGGIO

"Oh sindaco, un che me lo fà un selfie?". Mancano pochi minuti a mezzogiorno quando in piazza Nieri e Paolini si materializza Mattaeo Renzi. Camicia bianca e giacca blu (in mano) sorride alle signore fiorentine in vacanza a Viareggio. "Guarda come l’è dimagrito", da di gomito la cinquantenne che subito si avvicina con l’immancabile Iphone già pronto per l’autoscatto. "Con l’età è anche imbellito. Chi l’avrebbe mai detto", commenta con un po’ di ironia l’amica riccioluta, slanciata su un paio di sandali modello zeppa.

L’ex premier sorride e si mette in posa. In fondo la simpatia (quando vuole) non gli fa difetto. E, poi, sono sue concittadine. Quelle che nel 2009 lo hanno votato alle primarie per diventare sindaco di Firenze. Dovevano essere le elezioni d’incoronazione dell’assessore ’sceriffo’, Graziano Cioni (vi ricordate le ordinanze anti-lavavetri?), che fu fermato da un incidente giudiziario da cui venne poi assolto (ma solo nel 2016). Così il Pd impose le primarie e lì l’allora presidente della Provincia decise di mettersi in gioco. I bookmakers non ci credevano. Lui sì. In un colpo solo fece scacco matto, al ’comunista’ Michele Ventura e al ’giovin predestinato’ Lapo Pistelli. Fu un attimo. Da Palazzo Vecchio si mosse prima alla conquista del Pd ("un bambino si è mangiato i comunisti", titolarono i giornali fiorentini quando s’impose l’8 dicembre 2013 sull’ortodosso Gianni Cuperlo). Un’ascesa fulminea. "Enrico stai sereno", disse allora premier Letta. Detto fatto il 22 febbraio 2014 Matteo da Rignano sfilò al ’nemico’ pisano la campanella da presidente del Consiglio dei Ministri. Anche la caduta è stata repentina. Ma oggi con la sua nuova creatura ("il Centro"), dopo aver fatto cadere Giuseppe Conte, punta ad essere l’ago della bilancia in Europa.

E chissà che, ieri mattina, in Comune non ne abbia parlato con il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Tra i due l’intesa c’è da tempo. Favorita anche dalla presenza nello staff dell’ex premier di diversi versiliesi. A cominciare da Alessio De Giorgi (oggi direttore web del quotidiano Il Riformista) che nel 1998 fu tra i promotori di Friendly Versilia. Non ci sono solo le europee e il ’civismo’ di Del Ghingaro potrebbe essere un modello sia alle Regionali che alle comunali di Firenze. Loro, ieri, si sono chiusi in un "no comment", ma il colloquio è duranto molto più di un caffé (lungo).

Red.Via.