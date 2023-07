Sorpresa Port Authority Il sindaco: "Da Giani un nome incompatibile E pure senza laurea"

di Tommaso

Strambi

"Credo che si tratti di sviste, perché se fosse diversamente comincerei a preoccuparmi. E anche molto". Giorgio Del Ghingaro, seppur con il sorriso a stemperare le bollenti temperature, non ci gira intorno: "Sono sindaco pro tempore di questa città, ma se c’è da difenderla lo faccio in tutti i modi e in tutte le sedi".

Il nodo resta quello dell’Autorità Portuale. Ieri, formalmente sarebbero scaduti i termini entro i quali il sindaco di Viareggio (insieme ai colleghi di Monte Argentario, Rio dell’Elba e Isola del Giglio) avrebbe dovuto esprimersi sulla proposta avanzata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, di nominare quale segretario generale Andrea Giannecchini. Ma ecco la sorpresa. Venerdì scorso Del Ghingaro, tramite posta certificata (Pec), ha rilevato alla Regione per prima cosa un’incompatibilità dell’attuale presidente della Cna di Lucca ("è titolare di una concessione portuale rilasciata dalla stessa Autorità che dovrebbe andare a guidare") e, in second’ordine ("emerge, dal curriculum che la Regione ha inoltrato proponendolo per tale incarico, che Giannecchini ha una laurea triennale e non quinquennale o equipollente così come prevede la legge"). Quindi dopo la prima proposta dell’avvocato Alessandro Del Dotto sui cui è emersa un’incompatibilità in quanto patrocinante di numerose cause contro il Comune di Viareggio, ora per il sindaco Del Ghingaro anche il secondo nome fatto da Giani (quello, appunto, di Andrea Giannecchini, ndr) è "incompatibile" e per giunta "senza i requisiti richiesti dalla legge".

Signor sindaco, siamo al punto zero?

"Sto aspettando che il presidente Giani decida di mettersi finalmente a un tavolo per cominciare una discussione per individuare un tecnico con un’esperienza quinquennale nella gestione dei porti, conosca le normative di riferimento, possieda tutti i requisiti di legge. Quanto accaduto finora lo considero una svista degli uffici regionali".

Ma due su due?

"Voglio sperare che si tratti proprio di una svista, perché se fosse diversamente sarebbe in presenza di una superficialità e di un pressapochismo assai preoccupante".

Alla sua pec è arrivata una risposta da parte della Regione?

"A quest’ora (sono le 12.20 di lunedì 24 luglio, ndr) ancora no. Magari è lunedì mattina...", osserva sorridendo Del Ghingaro.

Mettiamo che il presidente Giani a questo punto decida di fare il nome dell’attuale commissario (Alessandro Rosselli) e di procedere sulla base della nuova legge regionale senza l’intesa con lei?

"Ho profondo rispetto di Eugenio Giani e dell’istituzione Regione che lui, in questo momento rappresenta, che non credo che intenda perseguire su questa strada. Anche perché la nuova legge, cambiata in corso d’opera e con un ricorso allora pendente al Tar, ha profili di incostituzionalità".

Bene, ma se lo facesse?

"È evidente che dovremmo presentare un nuovo ricorso al Tar. Del resto proprio a fine maggio il Tar ci ha dato ragione accogliendo, nel merito, il nostro ricorso e annullando la nomina che Giani aveva fatto nell’aprile del 2022 dell’architetto Rosselli.Ma ripeto sarebbe un extra ratio".

Cosa auspica invece?

"Che Giani decida, finalmente, di mettersi intorno ad un tavolo e di discutere di una nomina importantissima per l’economia della città di Viareggio e della Toscana. Qui c’è il più grande distretto nautico d’Italia e dall’Autorità Portuale dipendono anche molte scelte legato allo sviluppo urbanistico della città".

Qual è la sua proposta?

"È quella di rispettare la legge regionale, che prevede come segretario generale della Port Authority un tecnico di comprovata esperienza, che sia dipendente della stessa e che non presenti conflitti d’interesse".

Pensa all’ammiraglio Tarzia?

"È il nome che con i quattro sindaci in maniera molto trasparente abbiamo indicato al governatore già a metà giugno".

Ma è stato respinto perché ha già compiuto 65 anni?

"Credo che tale risposta sia stata troppo frettolosa. Anche perché quello di Tarzia è il nome che facemmo già un anno fa e che Giani non prese nemmeno in considerazione e all’epoca aveva 64 anni. Non solo il Tar annullando l’intera procedura ha riportato indietro tutto di un anno quindi quella di Tarzia è una proposta ancora valida. Anche perché se stiamo alla legge questa dice non abbia superato i 65 anni e quindi l’ammiraglio non ha ancora superato i 66 ed è nominabile. E, comunque, il vero punto è un altro".

Che vuol dire?

"Credo che sia arrivato il momento di dismettere l’Autorità Portuale Regionale. Ricordo che questa fu istituita nel 2012 quando Viareggio si trovava nel pieno del dissesto e commissariata. Oggi quella situazione è ampiamente superata. Abbiamo restituito anche in anticipo 25 milioni di mutuo. E quel libro è definitivamente chiuso".

Sta chiedendo di abolirla?

"Non è da oggi che lo dico. L’ho sempre ribadito. Quello è un ente creato in un momento particolare. Oggi è ampiamente superato e la città di Viareggio deve poter tornare a decidere in piena autonomia il proprio destino, il proprio futuro e non certo dipendere da un funzionario regionale sulle scelte urbanistiche, economiche e di visione".

Ne è sicuro?

"Più che sicuro anche perché quell’Autorità non ha ancora approvato il bilancio del 2021 e ha attuato un piano delle opere che non tiene conto degli accordi tra Comune e Regione. Direi che il tempo è davvero scaduto".