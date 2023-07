"Sorpresa a Forte dei Marmi: Nido di Caretta Caretta Ritrovato sulla Riva del Mare"

È arrivata dal mare di notte. E tra gli ombrelloni deserti dei bagni “La Pace“ e “Marconi“, illuminati solo dal chiaro di luna, dopo una lunga passeggiata ha cercato il posto più sicuro dove deporre le sue uova. Un meraviglioso esemplare di tartaruga Caretta Caretta ha scelto Forte dei Marmi per moltiplicare la vita. O almeno ci ha pensato.

È stato il guardiano notturno di uno stabilimento ad accorgersi delle tracce, delle orme di quel meraviglioso passaggio, e ad allertare la Capitaneria di Porto che, accertata la presenza dell’esemplare, prima che il sole sorgesse ha delimitato tutto il perimetro attraversato dalla tartaruga. Qualora abbia davvero deposto le uova al bagno “Marconi“, com’è probabile viste le orme rinvenute, è fondamentale proteggere il nido. In attesa della schiusa, che di solito avviena tra i 40 e i 60 gioni a seconda della temperatura. Come da protocollo, la Capitaneria ha allertato il Wwf e i biologi dell’Arpat che nel pomeriggio, attraverso una sonda scannar, hanno cercato sotto il pelo della sabbia tracce del nido.

La Guardia Costiera ricorda che le tartarughe Caretta Caretta sono una specie vulnerabile che subisce la minaccia della riduzione degli habitat di nidificazione. Da alcuni anni è solita nidificare lungo le coste della Toscana, pertanto nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un esemplare, oppure si dovessero individuare le sue tracce, è opportuno non disturbarlo (non usare flash, lampade o altre fonti luminose), non avvicinarsi, non coprire le impronte e contattare al più presto la Capitaneria di Porto al numero 1530 o al numero di emergenza 112.

mdc