Sopreso a rubare nell’auto I vicini lo fanno arrestare

Spaccate alle auto e nei negozi; ladri di biciclette scatenati (alla Lecciona pur di rubarle si sono portati via anche una staccionata di legno); furti negli appartamenti, e poi le truffe. L’ultima denunciata sui social sarebbe stata tentata da due falsi carabinieri che avrebbero bussato alla porta di un’abitazione, alla Migliarina, chiedendo alla proprietaria di poter vedere la sua tessera sanitaria. Mettendole il dubbio che fosse scaduta. Ma la donna, insospettita, rifiutandosi di aprire ha fatto saltare il piano. E ai due truffatori “in divisa“ non è rimasto che battere la ritirata e allontanarsi in tutta fretta.

Non sempre, per fortuna, intuito e per la presenza delle forze dell’ordine, i malviventi riescono nelle loro intenzioni. O comunque a farla franca.

È stato infatti arrestato un 44enne originario di Pistoia, già noto alle forze del’ordine, che venerdì pomeriggio ha infranto il vetro posteriore di un’auto di proprietà di un cittadino ucraino. Dal veicolo avrebbe quindi preso uno zaino con effetti personali, uno smatphone e contanti. Grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, che hanno assistito alla scena e chiamato tempestivamente il numero d’emergenza 112, una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri in pochi minuti ha raggiunto la via Buonarroti – nei pressi della Pineta di Ponente, dov’era avvenuto il furto – e ha fermato il sospettato riuscendo anche a recuperare la refurtiva. Il 44enne è stato tratto in arresto e successivamente, su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della casarma di Viareggio. Ieri mattina al Tribunale di Lucca si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto terminata con l’obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza disposto dal giudice.

Sempre nall’ambito dei controlli disposti dai carabinieri un 26enne, originario di Ragusa, è stato denunciato per il tentato furto avvenuto qualche notte fa all’interno di un palestra di Viareggio. Il gestore, in sede di denuncia, ha fornito ai militari le immagini del sistema di videosorveglianza interno che hanno ripreso in volto il malvivente. Il giovane è stato notato, e riconosciuto, mentre passeggiava in via Mazzini.; dunque è stato condotto in caserma dove è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Lucca.

Red.Viar.