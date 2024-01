Sopralluogo congiunto al canale: "Secche a 2 metri dalla superficie"

Invece che al tavolo tecnico si sono incontrati sulla tavola piatta del mare in bonaccia. Cittadella della Pesca e Autorità portuale sono uscite insieme in barca per l’ennesimo sopralluogo nell’avanporto. Di buono, il segretario dell’Ap regionale Alessandro Rosselli proporrà alla Capitaneria di mettere boe luminose ai lati del canalone navigabile a zigzag fino a piazza Mazzini. I pescatori però non credono che la Capitaneria s’assuma una simile responsabilità con le secche che, in mancanza di una vera draga, si spostano e risalgono di continuo. Di male, ma non è una sorpresa per chi non crede che gli asini volino, l’Ap ha annunciato che la draga grande, con la benna, non arriverà prima di marzo. Mentre quella della Sales è ancora rotta.

Ieri mattina è uscito uno yacht Azimut per le prove in mare, sorvegliato da due marinai sulla punta del molo. Un costruttore ha fatto la battutaccia del giorno: "La Regione ha creato nuovi posti di lavoro per sub e piloti che scortano le barche". Sulla piccola motopesca Evolution – un "retinaio" – sono saliti Rosselli e l’ingegnere dell’Ap Antonello Faccioli, e la presidente della Cittadella Alessandra Malfatti. Racconta: "Qualche peschereccio è già rientrato strusciando sul fondale. Il sopralluogo ha confermato che il canale non è omogene e la profondità va da 4,5 ad appena 2 metri. L’Authority proporrebbe le boe luminose che avevano ipotizzato i pescatori, ma non credo che la comandante del porto accetterà. La draga grande non verrà, nonostante quel che aveva detto l’assessore regionale Stefano Baccelli. Secondo l’Authority quella presente sarà riparata per la prossima settimana. Dicono che basterebbero 5 o 6 giorni di escavo continuo per risolvere il problema. Presto con sindacati di categoria, Cna, Confesercenti e Confindustria organizzeremo un convegno tecnico sul porto".

Ma perché gli yacht passano e i pescherecci strusciano? "Le barche a strascico hanno bisogno di maggiore stabilità con chiglie più profonde perché devono sviluppare potenza, gli yacht pescano meno perché sviluppano velocità. Noi manovriamo col timone, loro col joystick che muove anche i timoni laterali. Noi usciamo anche con un metro d’onda, quando scende fa toccare il fondale, e per manovrare siamo soggetti all’onmdata di traverso che butta sulle secche", risponde Malfatti. Per completezza, abbiamo chiamato l’architetto Rosselli ma non ha risposto al telefono.

b.n.