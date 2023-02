Sono partite le iscrizioni al concorso di pittura

Concorso di pittura aperto a tutti“Il libero pensiero dell’arte figurativa“, l’iniziativa organizzata dalla Associazione Versilia Verdelago nel progetto di marketing territoriale La Via delle Erbe e dei Fiori promossa nell’ambito della “Festa della Toscana 2023“ con la compartecipazione del consiglio regionale della Toscana e patrocinio del Comune. Le iscrizioni devono pervenire entro il 28 febbaraio . Informazioni, regolamento e iscrizioni: [email protected] o al numero 335.5440726. La partecipazione dell’opera in concorso è gratuita. La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 19 marzo. Le opere saranno esposte dal 26 marzo al 30 aprile in Comune. Premiazione il 26 marzo alle 17 in Comune.