Sono arrivati i rinforzi. Assunti dieci nuovi agenti: "E da primavera turni H24"

Sono dieci – cinque uomini e cinque donne – i nuovi agenti della Polizia Municipale di Viareggio che proprio in queste ore hanno firmato il contratto d’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, con il Comune. I neo assunti andranno a rafforzare il corpo del comando (che arriva ad un organico di 85 unità) diretto da Iva Pagni e prenderanno servizio dal primo di gennaio. L’obiettivo è "potenziare i servizi di controllo del territorio" spiega il vicesindaco Valter Alberici, con delega alla Municipale, ribadendo quanto già annunciato durante un consiglio comunale di metà giugno, ovvero che "Nella primavera del 2024 sarà riattivato il servizio H24". E dunque, con la bella stagione, le pattuglie saranno presenti e attive giorno e notte.

Richiesta che venne avanzata, all’apice di un’escalation degli episodi di criminalità che hanno segnato l’estate, anche dal capogruppo della Lega Alessandro Santini attraverso un mozione, poi ritirata visto l’impegno assunto di fronte all’assemblea del vicesindaco Alberici, proprio nel consiglio comunale di luglio. "Forse – disse allora il vicesindaco – non risolverà tutti i problemi della sicurezza, ma il servizio H24 della Municipale è comunque nei piani dell’amministrazione e negli impegni elettorali". Per questo venne bandito un concorso nell’aprile scorso, svolto poi in autunno.

E per entrare a far parte della Polizia Municipale di Viareggio sono arrivate 980 domande, 966 quelle ammesse. Dopo una prima scrematura con la prova preliminare, hanno avuto accesso alla prova scritta in 391: solo 79 candidati sono riusciti a superare il concorso e ad essere ammessi alla prova orale dalla quale è fuoriuscita la graduatoria di 49 idonei. Graduatoria che resta valida fino al 16 novembre 2025. Dal primo gennaio entreranno dunque in servizio Simone Massaglia, 31 anni di Camaiore; Gabriele Danesi, 34 anni di Massarosa; Maria Cecilia Novelli, 56 anni di Livorno; Georgiana Mazureac, 28 anni di Cascina; Barbara Trincia, 53 anni di Castiglione del Lago; Pietro Massone, 20 anni residente a Torre del Greco; Alessia Pieri, 25 anni di Camaiore; Deborah Spagnolo, 28 anni di Lucca; Cipriano Vittorio, 31 anni di Vallesaccarda; Boris Binetti 34 anni di Molfetta.

Nel 2023, tra funzionari, dirigenti, assistenti sociali, insegnanti e vigili, in Comune sono state assunte 47 persone. "Continua il rinnovamento della macchina comunale iniziato subito dopo la chiusura del dissesto – conclude il vice sindaco Alberici -: assunzioni che rientrano in un piano che ha visto 47 nuovi contratti firmati solo nel 2023. Altri ne arriveranno nel 2024: l’obiettivo è duplice, da un lato quello di ringiovanire la forza lavoro, abbassando la media dell’età degli impiegati, dall’altro quello di migliorare ulteriormente la qualità del servizio puntando su precise professionalità".

mdc