"Soluzione definitiva per archiviare le aste dei bagni"

"Lavoriamo per una soluzione definitiva, per non lasciare la categoria nell’incertezza in cui si dibatte da anni”. A dirlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, il consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini, il Consigliere comunale di Camaiore Claudia Bonuccelli, la rappresentante Fdi Marina Staccioli, ed il candidato Sindaco di Fdi a Pietrasanta Massimiliano Simoni.

“Siamo al fianco dei balneari. Come Fdi possiamo vantare la nostra una posizione di estrema coerenza: nel corso degli anni abbiamo proposto di abbassare l’Iva dal 22 al 10% come avviene per tutto il comparto turistico -sottolineano i consiglieri di Fdi- Abbiamo presentato una mozione in Parlamento e mozioni nelle varie regioni costiere per impegnare il Governo ad una tutela fattiva e definitiva della categoria. Il Governo Meloni ha deciso di prendere tempo prorogando per un altro anno le concessioni balneari".