"Solo per una notte" Migliaia in Passeggiata per le arti effimere "Evento da ripetere"

Migliaia e migliaia di persone. A intonare canzoni, a ballare e a divertirsi. La Passeggiata di Lido archivia il successo di "Solo per una notte", l’iniziativa sperimentale lanciata dal Comune per celebrare le arti effimere e che ha unito – appunto – il Carnevale di Viareggio con l’abilità dei tappetari camaioresi. Tanto che i commercianti hanno già proposto al Comune di replicare annualmente, magari chiudendo viale Colombo e viale Pistelli per dar vita ad un circuito pedonale. Punto focale della lunga serata di animazione è stata la zona del pontile (quest’ultimo letteralmente pieno di gente), ai piedi del quale è stato collocato il carro di Lebigre – Roger "Ridi Pagliaccio" con la stessa Elodie Lebigre che è stata anima e direttrice artistica della manifestazione: l’appuntamento ha proposto un tourbillon di giocolieri, cantanti, magia e musicisti distribuiti tra lungomare e piazze. Ad arricchire la cornice i meravigliosi tappeti di segatura ’esportati’ per l’occasione dal capoluogo lungo la Passeggiata: ospitata l’edizione italiana del Festival delle Arti Effimere con 14 delegazioni nazionali e internazionali di infioratori che, insieme ai tappetari, hanno abbellito oltre un chilometro di lungomare.

L’effetto finale è stato strabiliante, con un pubblico numerosissimo. Tanto che ieri mattina il presidente del Ccn, Carmelo Donzella, ha incontrato il vice sindaco Andrea Favilla per iniziare da subito a concordare un piano per replicare in futuro l’evento. "L’atmosfera è stata davvero quella di un corso di Carnevale di Viareggio – racconta Donzella, portavoce dei commercianti di zona – ed è stato bellissimo veder ballare adulti e famiglie intere. Con Favilla abbiamo fatto il punto su questa prima edizione di "Solo per una notte": è stata l’esperienza ’zero’ da cui partire e da ripetere. Sicuramente dovranno essere apportati correttivi in considerazione dell’estensione della Passeggiata che in alcuni punti è rimasta vuota e priva di continuità, soprattutto nel tratto tra il caffè Sirena e Arlecchino. Logicamente la fetta più consistente di pubblico si è concentrata al pontile dove era collocato il carro. Ciò che è sicuro è che i commercianti vogliono rendere l’appuntamento come evento annuale e l’ha dimostrato l’entusiasmo messo in campo anche dagli esercenti di viale Colombo che hanno proposto musica, raduni di moto ed esibizioni di luci grazie anche alle agevolazioni che erano previste dal Ccn, come i costi Siae già assorbiti dall’intera manifestazione. La nostra proposta – conclude Donzella – è quella di ripetere l’esperienza chiudendo al traffico viale Colombo e viale Pistelli in modo da favorire un circuito pedonale che possa agevolare ancor di più l’interscambio tra le arti. L’incredibile risposta della gente deve poi far riflettere tutti sull’opportunità, durante l’estate, di organizzare una volta al mese anche una ’special night’ con una formula più snella e facile da mettere in pratica, allestendo punti musicali per una lunga serata di divertimento per i turisti".

Francesca Navari