Solo per una notte Convegno a teatro sulle arti effimere

Nell’ambito del festival "Solo per una Notte", al Teatro dell’Olivo stamani dalle 10,30 è in programma un convegno nazionale dal titolo "Le arti effimere: espressioni locali o fenomeno internazionale?", promosso dal Comune in collaborazione con la Regione. Si tratta di un excursus sulle rappresentazioni di questa forma d’arte unica del suo genere: da riflessioni tra antropologia, tradizione e creatività alle modalità per la sua valorizzazione, con un occhio attento alle reti nazionali e internazionali che collegano le varie forme territoriali, passando per la tutela della tradizione dei tappeti e delle infiorate toscane.

Interverranno Fabrizio Franceschini (docente di Linguistica Italiana), Fabio Dei (docente di Antropologia Culturale), Corinne Roger (artista, scenografa, scultrice e carrista del Carnevale), Franco Benassi (esperto di storia locale e vicepresidente dell’associazione Tappeti di Segatura di Camaiore), Elodie Lebigre (artista, carrista e direttrice artistica del Festival), Valentina Mammana (Associazione CulturArte Noto e coordinatrice del Festival Nazionale dell’Arte Effimera), Vicenta Pallarès Castellò (Presidente della Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte) e Carmen Polo (esperta e curatrice del dossier Unesco per la Coordinadora). A portare i saluti istituzionali saranno il vicesindaco e assessore alle attività produttive, al turismo e alle tradizioni popolari Andrea Favilla, e Federico Eligi, consigliere dell’Ufficio di Gabinetto della Regione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

RedViar