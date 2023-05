Solo per una notte Carnevale fuori stagione E tutti a ballare in strada

di Maria Nudi

Grande successo del festival “Solo per una Notte“ che ha animato ieri sera Lido di Camaiore. Tanta la gente accorsa con il carro di Lebigre-Roger a fare da spettacolare scenografia all’evento che ha incontrato il consenso degli operatori, dei cittadini e dei turisti.. Protagonista anche Luca Bassanese di cui è uscito l’album “Reset“ che conferma l’impronta artistica dell’autore, protagonista sui palchi europei di ritorno da Germania e Puglia.

Come nasce il legame con Viareggio?

"Amo Viareggio. Dal Veneto sono arrivato dopo una telefonata della famiglia di Lebigre&Roger. Era l’anno del carro Santo Subito che vinse nella prima categoria. Tre anni prima avevo scritto con Stefano Florio una canzone omonima e la proposta era inserire il brano come colonna sonora del carro. A sorpresa mi sono ritrovato a cantarla in uno dei corsi. Sono trascorsi 10 anni, video, incontri proseguiti di pari passo con la mia attività di artistica di cantautore"

La sua musica è anche memoria della strage?

"Quanto entri in una realtà conosci la storia. Per me questo signfica raccontare la vita in tutte le forme, nella gioia, nel dolore, è uno sposalizio con il passato, presente e futuro. L’incontro con “Il Mondo che vorrei“è stato inevitabile e soprattutto arricchente. Siamo anime in viaggio e alcune tramite il dolore fanno dei passaggi enormi e diventano saggezza e bene comune solo se proviamo a coglierne il significato“

E’ cittadino del mondo: è stato adottato dai viareggini come vive questo legame?

"E’ la musica, linguaggio universale, che porta a viaggiare. Negli ultimi anni ho avuto il privilegio di essere sui palchi di festival meravigliosi in Francia, Germania, Belgio, Ungheria. Ogni volta è stato come ritrovarsi a casa: è lo sguardo che unisce i popoli, quella luce che ogni essere umano riesce a accendere quando mostra energia vitale. Ritrovarmi con il pubblico viareggino è ogni volta come chiudere un cerchio per tornare a una nuova partenza. L’energia che raccolgo la porto sempre con me. A Viareggio ho anche uno splendido fan club“ I sognatori di Viareggio“

Il sogno nel cassetto?

"Non chiudo sogni nel cassetto. Sono felice di quello che è stato e sono curioso di quello che sarà domani. Cerco di accogliere quello che viene a braccia aperte con stupore e meraviglia".

A chi dedica la partecipazione a “Solo per una notte“?

"A chi mi sta vicino, a chi collabora con me da anni come il maestro Florio, alla famiglia Lebigre&Roger, a Corinne, a Gilbert e alla Compagnia del Carnevale. Anime che spostano energia e bellezza. In un mondo dove l’equilibrio a volte è a un passo dall’oblio per fortuna c’è chi innalza la potenza della fantasia al settimo cielo".