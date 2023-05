Solo in pochi alle urne L’affluenza crolla del 16,8%

Andamento lento, cantava Tullio De Piscopo. Un titolo azzeccato per le elezioni comunali, partite ieri in sordina un po’ ovunque in Italia per poi risalire tra il pomeriggio e la sera. Non fa eccezione Pietrasanta, dove alle 23, orario di chiusura dei seggi, i dati dell’affluenza alle urne si sono assestati sul 44,87%, su un totale di 20.836 aventi diritto, di cui 9.848 maschi e 10.988 femmine. Basti pensare che alle amministrative del 2018 il dato complessivo era stato del 61.69% (ma si votava in un solo giorno), con un crollo del 16,8%. L’avvio, ieri mattina alle 12, aveva fatto registrare un modesto 13.93%, pari a 2.903 votanti, a fronte del 20% registrato alla stessa ora per le amministrative di cinque anni fa. Vuoi il meteo ballerino, vuoi alcune cerimonie (come le cresime) che hanno favorito una certa pigrizia, il grosso dei votanti ha cominciato ad aumentare solo nel pomeriggio in tutte le 27 sezioni.

Alle 19 la percentuale è salita di pochi punti, arrivando al 36.77% per un totale di 7.661 votanti. I quattro candidati a sindaco Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta), Lorenzo Borzonasca (Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico), Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta) e il sindaco uscente Alberto Giovannetti (Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni) hanno votato tra le 10 e le 12. Se nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio, in agenda il 28-29 maggio, come avvenuto nelle ultime tre sfide comunali. Un verdetto che conosceremo nelle prossime ore visto che si vota ancora oggi dalle 7 alle 15, dopo di che partirà lo spoglio. Agli elettori è concesso sia il voto disgiunto (un candidato sindaco e il candidato consigliere di un’altra lista a cui non è collegato) sia la doppia preferenza di genere (un maschio e una femmina) per i candidati consiglieri. Gli uffici del Comune restano aperti dalle 7 alle 15 per il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali.

Daniele Masseglia