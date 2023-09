Solidarietà, raccolti oltre 12mila euro per l’associazione Abc

Oltre 12mila euro raccolti a sostegno dell’associazione Abc. Un’estate di solidarietà grazie alle iniziative diversificate che hanno registrato un boom di partecipazione. A cominciare dalla cena “Stasera ci penso io!” ospitata alla contrada il Ponte che ha messo a disposizione l’allestimento della sagra per una conviviale servita dai ragazzi dell’associazione che ha coinvolto più di 300 persone permettendo di raccogliere 3835,35 euro interamente devoluti ad Abc. Successo anche per l’attesissimo burraco a Villa Bertelli: circa 140 i giocatori distribuiti nel 34 tavoli per un pomeriggio di divertimento e premi offerti dalle migliori boutique e realtà di Forte dei Marmi. Primo premio orecchini d’oro con brillanti ed un girocollo consegnati dalla presidente Marzia Morello, dalla vice Simona Seveso e dalla consigliera Antoietta Di Stefano. Destinati ad Abc _ tolte le spese di arbitraggio _ 5531,50 euro. A luglio e agosto poi ai bagni Piero, Assunta, Giuliana, Apuana, Roma di Levante, Rossella e Giancarlo si sono tenute le partite di burraco per 2298,50 euro.