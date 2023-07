Solidarietà per padre Ciabatti Raccolta fondi con un’apericena

L’associazione viareggina “Amici del popolo Guarani“ non dimentica mai di dare sostegno ai progetti di padre Tarcisio Ciabatti, nel Chaco boliviano. La Scuola di Salute “Tekove Katu“ ha ricevuto un riconoscimento dallo Stato proprio come un esempio di eccellenza in cui si forma personale infermieristico e tecnico ambientale qualificati, proveniente dalle etnie originarie della Bolivia come i Guarani. Il tutto in collaborazione con l’Università di Firenze e da poco anche con l’Università di Catania.

Venerdì 14 luglio alle 20 al Circolo il Fienile è stata organizzata dall’associazione un’apericena, al prezzo di 20 euro, per donare il ricavato a padre Tarcisio e alla sua scuola che ha bisogno di contributi economici. L’appuntamento è aperto a tutti. Si prega di prenotare entro il 10 luglio. Ecco i riferimenti: [email protected] , numero di cellulare 3472953465.

C. S.