Solidarietà Bvlg e Grano donano sei quintali di cibo ai più poveri

Più di sei quintali di generi alimentari da distribuire alle famiglie più bisognose del territorio. È stata davvero un successo la raccolta promossa sabato dai giovani soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana insieme ai volontari dell’associazione “Grano“, iniziativa che si è svolta all’esterno del Conad store di Pietrasanta. "Un piccolo grande gesto di solidarietà – scrivono il Cda e la direzione della banca – che i nostri giovani soci hanno vissuto con entusiasmo a fianco di un’associazione storica come il ’Grano’. Ringraziamo in primo luogo l’associazione per aver portato avanti questa splendida iniziativa. Facciamo inoltre i complimenti al nostro club giovani soci che è sempre molto attivo e lo troviamo spesso negli eventi del territorio che riguardano il sociale".