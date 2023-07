Soldi riciclati in bar e pizzerie Condannati

La fine, dopo quasi 10 anni dall’inchiesta sui soldi che sarebbero stati riciclati in bar e pizzeria del territorio. Ieri è stato il giorno della sentenza suL caso partito nel 2014. L’assoluzione è arrivata per intestazione fittizia di beni con la restituzione dei beni sequestrati e il riciclaggio. Condanne solo per la bancarotta. E’ il processo, questo, con 11 imputati che erano accusati, a vario titolo, di riciclaggio, bancarotta e intestazione fittizia di beni. Il blitz era scattato nel 2014 quando nel mirino della Finanza erano finiti locali simbolo, sia per la città della Torre che per la Versilia. Un processo nel quale sono stati sentiti anche collaboratori su un presunto flusso di soldi sporchi del clan dei Contini di Napoli riciclati anche attraverso l’acquisto di ristoranti e bar, nel tentativo della pubblica accusa di far emergere anche conoscenze e rapporti in particolare con Salvatore Righi, imprenditore che tra il 1998 e il 1999, fu presidente del Ponsacco. Lui è finito a processo per essere stato ritenuto dalla procura tra i riciclatori dei soldi utilizzando le attività messe in piedi negli anni passati da un suo parente tra Pisa, Marina di Pisa, San Giuliano e Viareggio: attività che hanno cambiato gestione e sono estranee all’inchiesta. Il familiare di Righi, anche lui imputato nel processo, è Espedito Parisi, 54 anni, di Tirrenia, che si è sempre dichiarato innocente. Per Righi e Parisi ci sono infatti le contestazioni più pesanti. Per gli altri imputati restava solo l’accusa di intestazione fittizia di beni. Ma, ritenuta l’aggravante mafiosa incosistente, il reato è stato prescritto. Condannati pere bancarotta Parisi 4 anni e Righi 5 anni e 10 mesi.